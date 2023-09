Parkende Autos in Reutlingen gerammt: Unfallfahrer flieht mit plattem Reifen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Die Polizei fahndet weiterhin nach dem Autofahrer, der am Mittwochabend gegen 22.30 Uhr in der Reutlinger Charlottenstraße zwei parkende Autos gerammt hat. Danach machte sich der Unbekannte einfach aus dem Staub, ohne sich um den angerichteten Schaden zu scheren. Auffällig war, dass an seinem Wagen ein Reifen keine Luft mehr hatte. Dennoch setzte er seine Flucht unbeirrt fort. Zwei Streifenwagenbesatzungen waren zunächst vor Ort. Eine übernahm sofort die Fahndung. Blieb aber erfolglos. Wie hoch der Schaden ist, konnte die Polizei noch nicht sagen. Ein Polizeisprecher sagte dem GEA, die Ermittlungen liefen weiter. (GEA)