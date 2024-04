Ohne Führerschein, unangeschnallt, Baby im Auto: 29-Jähriger baut Unfall in Öschingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÖSSINGEN. Am Ostersonntagnachmittag ist es in Mössingen-Öschingen zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei welchem eine Mitfahrerin leicht verletzt wurde. Das teilte die Polizei mit. Der 29 Jahre alte Fahrer eines Pkw Skoda Oktavia befuhr um 13.10 Uhr in Öschingen die Roßbergstraße. An der Einmündung in die Reutlinger Straße, wollte er in diese in Richtung Gönningen abbiegen und telefonierte laut Zeugenaussagen während der Fahrt mit seinem Smartphone. Beim Abbiegen verlor der Oktavia-Fahrer die Kontrolle über seinen Pkw und kam infolge nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab.

Hier prallte er gegen einen ordnungsgemäß am Straßenrand geparkten Pkw Audi RS 5, welcher durch die Kollision noch nach vorne gegen eine Gebäudetreppe geschoben wurde. Eine 29-jährige Mitfahrerin im Fond des Skoda zog sich leichte Verletzungen zu. Ein 23-jähriger Beifahrer, ein einjähriges Kind und der Fahrer selbst blieben unverletzt. Nach ersten Ermittlungen dürfte keiner der Fahrzeuginsassen angeschnallt gewesen sein. Der 29-jährige Unfallverursacher konnte keine gültige Fahrerlaubnis vorlegen. Es entstand ein Gesamtsachschaden von etwa 22.000 Euro.