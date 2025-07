Ofterdingen: Radfahrerin bei Kollision mit Auto schwer verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

OFTERDINGEN. Nach ersten Erkenntnissen schwere Verletzungen hat eine Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall am Sonntagvormittag erlitten, teilte die Polizei mit. Kurz vor 10.30 Uhr fuhr ein 77 Jahre alter Mann mit einem Auto der Marke Suzuki auf der Bachsatzstraße in den Kreisverkehr mit der Brühlstraße ein und übersah dabei wohl aus Unachtsamkeit eine im Kreisverkehr befindliche, 58-jährige Radlerin. Nach der folgenden Kollision stürzte die Frau auf den Asphalt. Sie musste vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert werden. Der Schaden an den Fahrzeugen beträgt insgesamt mehrere hundert Euro. (pol)