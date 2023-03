Nicht aufgepasst und aufgefahren: Verkehrsunfall auf L380 bei Eningen

Ein Polizist in Kassel erkannte auf dem Heimweg vom Nachtdienst einen Verdächtigen (Symbolbild).

ENINGEN. Unachtsamkeit und nicht ausreichender Sicherheitsabstand sind laut Polizei die Ursachen eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochmorgen auf der L380 ereignet hat. Ein 25-Jähriger war gegen 7.50 Uhr mit seinem Ford Focus auf der Landesstraße von Würtingen in Richtung Eningen unterwegs. Zu spät erkannte er, dass eine vorausfahrende 26-Jährige mit ihrem Skoda Fabia verkehrsbedingt bremsen musste und krachte ihr ins Heck. Während der Unfallverursacher unverletzt blieb, erlitt die 26-Jährige nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte die junge Frau im Anschluss zur Untersuchung ins Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden an beiden Autos wird auf etwa 6.000 Euro geschätzt. (pol)