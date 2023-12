Nach Crash eines Autos mit einem Lkw in Gomadingen: 18 Jahre alter Beifahrer gestorben

Bitte aktivieren Sie Javascript

GOMADINGEN. Der 18-Jährige, der bei einem Verkehrsunfall am 29. November schwere Verletzungen erlitten hatte und mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen worden war, ist am Donnerstag, 7. Dezember, verstorben. Wie bereits berichtet, war es am 29. November im Einmündungsbereich der L 247 in die L 230 zur Kollision zwischen einem mit fünf Personen besetzten Seat und einem Lkw gekommen. Dabei waren sechs Personen zum Teil schwer verletzt worden. Darunter auch ein 18 Jahre alter Mitfahrer im Seat. Der Heranwachsende erlag am Donnerstagabend in einer Klinik seinen schweren Verletzungen. (pol)