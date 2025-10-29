Nach Zusammenstoß in Metzingen: Zwei Autos nicht mehr fahrbereit

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. Zwei Fahrzeuge waren nach einem Verkehrsunfall am Dienstagabend in Metzingen nicht mehr fahrbereit, teilte die Polizei mit. Ein 24-Jähriger befuhr mit einem Tesla kurz vor 18 Uhr die Gutenbergstraße von Riederich herkommend. An der Kreuzung mit der Hexham-Allee hielt er zunächst an der dortigen Stoppstelle an. Beim Linksabbiegen in Richtung Grafenberg kam es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden 1er BMW eines 21 Jahre alten Mannes. Dieser wollte von der gegenüberliegenden Seite aus die Hexham-Allee geradeaus überqueren. Der Schaden an den beiden Pkw wird auf 18.000 Euro geschätzt. Ein Auto wurde sofort abgeschleppt, das andere wurde auf einem Parkplatz bis zum Abtransport abgestellt. (pol)