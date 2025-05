Nach Unfallflucht in K'furt: Betrunkener Fahrer muss Führerschein abgeben

Bitte aktivieren Sie Javascript

KIRCHENTELLINSFURT. Seinen Führerschein musste ein Autofahrer nach einer Unfallflucht abgeben. Das berichtet die Polizei. Am Donnerstagvormittag bemerkte ein Zeuge zwei beschädigte Pkw in der Straße Obere Birke in Kirchentellinsfurt, worauf er die Polizei verständigte. Ersten Ermittlungen nach war ein 20 Jahre alter Lenker eines Ford Fiesta gegen zwei Uhr nachts mit seinem Fahrzeug in der Straße unterwegs. Hierbei überfuhr der Mann mit seinem Wagen einen Stein, sodass er sich die Ölwanne aufriss und einen Vorgarten beschädigte. Im Anschluss kollidierte er mit einem geparkten VW Golf.

Anschließend ließ der junge Mann sein Auto stehen, hinterließ lediglich an dem beschädigten Fahrzeug einen Zettel und ging zu Fuß nach Hause. Dort konnte er von der Polizei am Vormittag angetroffen werden. Da der Fahrer mutmaßlich unter Alkoholeinfluss den Unfall verursacht hatte, musste er sich einer Blutentnahme unterziehen und seinen Führerschein aushändigen. Der Schaden beläuft sich einer ersten Schätzung nach auf zirka 8.000 Euro. Aufgrund der ausgelaufenen Betriebsstoffe musste die Feuerwehr an die Unfallstelle ausrücken. (pol)