Nach Unfall auf Parkplatz in Betzingen: 78-Jährige gestorben

REUTLINGEN. Die 78 Jahre alte Frau, die am 22. September bei einem Verkehrsunfall in Betzingen schwer verletzt worden ist, ist am Donnerstag verstorben. Das teilte die Polizei mit. Die Seniorin war beim Parkplatz eines Vereinsheims im Haldenäckerweg von einem Auto erfasst worden und unter den Wagen geraten. Ein 80 Jahre alter Mann wollte mit seinem Nissan vom Parkplatz des Vereinsheims rückwärts ausparken und erfasste dabei die wohl hinter dem Wagen befindliche 78-Jährige, berichtete die Polizei damals über den Vorfall. Der Nissan rollte weiter in eine Hecke und kollidierte mit der geöffneten Beifahrertür mit einem Baumstamm. Die schwerverletzte Seniorin musste nach einer medizinischen Erstversorgung vor Ort vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert werden. Die Frau verstarb am Donnerstag im Krankenhaus. (pol)