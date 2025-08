Nach Unfall in Reutlingen: Polizei untersagt Sattelzug Weiterfahrt

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Nach einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag in Reutlingen musste einem Sattelzug-Fahrer aufgrund technischer Mängel an seinem Fahrzeug die Weiterfahrt untersagt werden. Das berichtet die Polizei. Der 54-Jährige war gegen 14.40 Uhr mit dem Sattelzug auf der Lederstraße in Richtung Alteburgstraße unterwegs und wollte vom linken auf den rechten Fahrstreifen wechseln. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem bereits dort fahrenden VW Golf eines 64-Jährigen. Dieser erlitt nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen und wurde vor Ort von einer Rettungswagenbesatzung versorgt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 14.000 Euro geschätzt.

Beide Fahrzeuge blieben fahrbereit, sodass die Straße zügig geräumt werden konnte. Bei einer technischen Überprüfung des Sattelzugs stellten die Beamten diverse Mängel, unter anderem an der Bremsanlage fest, sodass die Weiterfahrt mit dem Fahrzeug untersagt werden musste. (pol)