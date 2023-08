Nach Streit: Unbekannter fährt in Metzingen gegen Absperrung und flüchtet

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. Offenbar ganz bewusst hat ein 22-Jähriger laut Polizei am Dienstagabend in der Hindenburgstraße mit seinem BMW eine Baustellenabsperrung durchbrochen und ist anschließend weitergefahren. Den bisherigen Ermittlungen der Verkehrspolizei zufolge war es am Abend zu einem innerfamiliären Streit gekommen, wonach sich der 22-Jährige gegen 19.15 Uhr den Wagen des Vaters schnappte und durch die Metzinger Innenstadt fuhr. In der wegen einer Baustelle teils gesperrten Hindenburgstraße hielt er zunächst am Absperrgitter auf Höhe der Hausnummer 16 an, gab dann jedoch Gas und durchbrach das Gitter, wie auch nachfolgend das Absperrgitter auf Höhe der Hausnummer 10.

Dabei wurden die Absperrgitter gegen eine Hauswand und ein Schaufenster geschleudert, welches durch die Aufprallwucht zerbarst, wobei auch die Auslagen beschädigt wurden. Ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern, der sich ersten Schätzungen zufolge auf mindestens 2.500 Euro belaufen dürfte, fuhr er weiter. Er konnte wenig später samt dem BMW angetroffen werden, den er nach der Fahrt zudem noch selbst mittels Tritten und Schlägen erheblich beschädigt hatte. Er sieht nun entsprechenden Anzeigen bei der Staatsanwaltschaft entgegen. Die Baustellenabsperrungen wurden nachfolgend wieder angebracht. Zur Sicherung der zerstörten Schaufensterscheibe war die Metzinger Feuerwehr im Einsatz. (pol)