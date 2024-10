Nach Sprung in die Reutlinger Echaz: Mann verletzt zwei Polizisten

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Gegen einen 31-Jährigen, der am Donnerstagabend in der Straße am Reutlinger Echazufer Polizeibeamte angegriffen und zwei von ihnen verletzt hat, ermittelt das Polizeirevier Reutlingen. Kurz vor 22 Uhr war die Polizei von Mitarbeitern einer Tankstelle alarmiert worden, nachdem der 31-Jährige dort mit völlig durchnässter Kleidung erschienen war, nachdem er, wie er angab, in suizidaler Absicht in die Echaz gesprungen war. Beim Eintreffen der Polizeibeamten zeigte sich der Mann zunächst zugänglich und sollte einem Arzt in der Fachklinik vorgestellt werden.

Als er in den Streifenwagen einsteigen sollte, griff er plötzlich und unvermittelt die Beamten mit Faustschlägen an, wobei er eine Beamtin und einen Beamten verletzte, bevor er zu Boden gebracht und ihm Handschließen angelegt werden konnten. Beide konnten ihren Dienst in der Folge fortsetzen. Der 31-Jähre wurde in eine Fachklinik eingeliefert und sieht jetzt einer entsprechenden Strafanzeige entgegen. (pol)