Nach sexueller Belästigung: Exhibitionist in Tübingen gefasst

TÜBINGEN. Wegen des Verdachts der exhibitionistischen Handlungen ermittelt das Polizeirevier Tübingen gegen einen 44-Jährigen, der sich am Dienstagabend in der Mühlstraße vor Passanten entblößt hat. Gegen 21.45 Uhr wurde die Polizei verständigt, weil der Mann mit einem Rock bekleidet, ohne Unterwäsche in der Mühlstraße saß, sich vor Passanten präsentierte und dabei war, sich zu befriedigen. Durch die zeitnahe Alarmierung der Polizei konnte der deutlich alkoholisierte 44-Jährige noch vor Ort angetroffen werden. Er durfte nach der Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen seinen Rausch in der Ausnüchterungszelle des Polizeireviers ausschlafen und sieht jetzt einer entsprechenden Anzeige entgegen. (pol)