Nach Sekundenschlaf am Steuer in Pfronstetten in Gegenfahrbahn geraten

PFRONSTETTEN. Zwei Personen sind bei einem Frontalzusammenstoß am Freitagnachmittag auf der Bundesstraße 312 verletzt worden. Ein 26-Jähriger befuhr gegen 16.40 Uhr mit seinem VW die B 312 von Tigerfeld in Richtung Pfronstetten, als er kurz nach dem Ortsende vermutlich aufgrund Sekundenschlaf in einer leichten Linkskurve auf die Gegenfahrbahn geriet und frontal mit dem entgegenkommenden Citroen einer 55-Jährigen zusammenstieß. Beide Beteiligte mussten aufgrund ihrer Verletzungen in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. An den nicht mehr fahrbereiten Fahrzeugen entstand Totalschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro. Während der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge war die B 312 bis etwa 17.30 Uhr voll gesperrt. (pol)