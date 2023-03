Nach riskantem Fahrmanöver auf B28 geflüchtet - Zeugen gesucht

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. Die Verkehrspolizei Tübingen sucht Zeugen zu riskanten Fahrmanövern eines noch unbekannten Audi-Lenkers, der sich am Mittwochnachmittag auf der B28 einer Kontrolle durch die Polizei entzogen hat. Gegen 15.10 Uhr fiel der grüne Wagen an der Auffahrt Metzingen-Ost einer Zivilstreife auf, da er mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Reutlingen unterwegs war. Im Bereich der Anschlussstelle zur B 312 nach Stuttgart überholte der Wagen verbotswidrig rechts. In Reutlingen bog er auf die Karlstraße stadteinwärts ab, um anschließend über die Linksabbiegerspur des Gegenverkehrs zu wenden und wieder in Richtung Metzingen zu fahren. Dort ignorierte der Fahrer das Blaulicht und die polizeilichen Anhaltesignale und flüchtete auf der B 28 weiter in Richtung Bad Urach, wobei er mehrere Fahrzeuge trotz Gegenverkehrs überholte. Nachdem der Audi von den Beamten zunächst aus den Augen verloren und wenig später in Dettingen kurz gesichtet worden war, stellten ihn die Einsatzkräfte parkend in der Rebenstraße in Neuhausen fest. Zwei in der Nähe befindliche Männer ergriffen daraufhin zu Fuß die Flucht. Einem der beiden, bei dem es sich nach derzeitigem Kenntnisstand um den Beifahrer handeln dürfte, konnten die Beamten jedoch habhaft werden. Die Ermittlungen zum Fahrer des Wagens dauern an. Zeugen der Fahrweise des Audi sowie Verkehrsteilnehmer, die dadurch gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07071/972-8660 zu melden. (pol)