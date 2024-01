Nach missglücktem Raubversuch in Reutlingen: 18-Jähriger schlägt 14-Jährigen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Zu einem Vorfall, der sich am Freitagmittag an einer Bushaltestelle in der Straße Unter den Linden ereignet hat, sucht das Polizeirevier Reutlingen noch Zeugen. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge soll ein 18-Jähriger kurz vor 14 Uhr dort zwei Minderjährige im Alter von zwölf und 14 Jahren aufgefordert haben, ihm ihre Wertsachen auszuhändigen, berichtet die Polizei. Als sich diese weigerten, soll der Beschuldigte dem 14-Jährigen einen Schlag versetzt haben. Eine sofortige ärztliche Versorgung war nicht notwendig.

Die beiden Geschädigten alarmierten im Anschluss die Polizei. Die eingesetzten Beamten nahmen den 18-Jährigen daraufhin unweit der Bushaltestelle vorläufig fest und brachten ihn zum Polizeirevier, das er nach Abschluss der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen wieder verlassen konnte. Er wird bei der Staatsanwaltschaft entsprechend zur Anzeige gebracht. (pol)