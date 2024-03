Nach erneuten Belästigungen in Lichtenstein: 26-Jähriger in Klinik eingewiesen

Bitte aktivieren Sie Javascript

LICHTENSTEIN. Unter anderem wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte hatte das Polizeirevier Pfullingen Mitte Februar einen 26-Jährigen festgenommen, der in Unterhausen mit entblößtem Geschlechtsteil die Bahnhofstraße entlang gegangen war. Außerdem hatte er sich gegenüber der Polizeistreife aggressiv verhalten. Der sich offenbar in psychischem Ausnahmezustand befindliche Mann wurde im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen in eine Fachklinik überstellt.

In den vergangenen Wochen trat er erneut belästigend in Erscheinung. Die Polizei stand auch mit der Schule, wo der 26-Jährige immer wieder auftauchte, in engem Kontakt. Als er am Mittwoch entgegen eines bestehenden Hausverbots an der Schule gesehen wurde, nahm die Polizei ihn in Gewahrsam und lieferte ihn in eine Fachklinik ein, wie Polizeisprecherin Andrea Kopp mitteilte. Zwischenzeitlich ist er dort auf richterlichen Beschluss untergebracht. In den sozialen Medien wurde in den vergangenen Tagen mit Bildern vor dem Mann gewarnt. (us)