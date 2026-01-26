Nach dreisten Einbrüchen in Pfullingen: Polizei fahndet gezielt nach drei Frauen

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. Gleich in zwei Wohnungen in Pfullingen sind Unbekannte am vergangenen Wochenende eingebrochen. Am Sonntag, zwischen 14 Uhr und 17.30 Uhr, drangen Kriminelle auf noch ungeklärte Art und Weise in die Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Hohe Straße ein. Dort durchwühlten sie Schränke und Schubladen auf der Suche nach Stehlenswertem. Ersten Erkenntnissen zufolge fiel ihnen dabei Schmuck und Bargeld in die Hände.

Im Verlauf der polizeilichen Ermittlungen ergaben sich Hinweise auf drei unbekannte Frauen, die im Tatzeitraum in der Hohe Straße aufgefallen sind und als sie von Nachbarn angesprochen wurden, sich in Richtung Klosterstraße entfernt hätten. Zwei Frauen wurden als etwa 30 bis 35 Jahre alt, mit langen, schwarzen Haaren und von dunklem Teint beschrieben. Eine soll etwa 18 Jahre alt, etwa 160 cm groß gewesen sein und ein schmales Gesicht gehabt haben. Sie war dunkel gekleidet. Alle drei sollen mit einem ausländischen Akzent gesprochen haben.

Bargeld und Schmuck als Beute

Noch während den laufenden Ermittlungen wurde ein weiterer Einbruch in eine Wohnung im nebenan gelegenen Mehrfamilienhaus gemeldet. Zwei unbekannte Frauen hatte sich gegen 16.45 Uhr auf ebenfalls noch nicht geklärte Art und Weise Zutritt zu der Wohnung verschafft. Dabei trafen sie auf den bettlägerigen Bewohner und gaben sich als Pflegekräfte aus. Während eine Frau den Bewohner ablenkte, durchsuchte die andere in den Nebenräumen die Schränke und Schubladen. Auch hier machten sich die Frauen anschließen mit Schmuck aus dem Staub.

In beiden Fällen dürfte es sich um die gleichen Personen gehandelt haben. Das Polizeirevier Pfullingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07121/9918-0 um Hinweise. (pol)