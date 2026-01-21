Der Pfullinger Doppelhaushalt ist verabschiedet

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. »Wir waren nicht untätig in den vergangenen Wochen«, erklärte Katja Melzer, Leiterin des Teams Finanzen, dem Pfullinger Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung. Die Verwaltung habe den Doppelhaushalt 2026/27 überarbeitet, die Haushaltsanträge eingearbeitet und Fördermittel eingepflegt. Mit dem Ergebnis, dass der Ergebnishaushalt für das laufende Jahr 2026 statt eines Defizits von rund 5 Millionen Euro nur noch eines von rund 1,4 Millionen Euro aufweist. 2027 verbessert sich das neu errechnete Ergebnis sogar von minus 110.000 Euro auf plus 1,8 Millionen Euro. Einstimmig wurde der Doppelhaushalt verabschiedet.

"Die Auswirkungen der Steuererhöhungen machen sich bemerkbar", sagte Melzer. Auch die Mittel aus dem Sondervermögen des Bundes spielen eine große Rolle. Nicht nur habe sich dadurch der Ergebnishaushalt verändert, auch die Verschuldung konnte verringert werden. "Klar, es gibt immer ein entsprechendes Risiko, weil wir die Entwicklungen unserer Erträge nicht vorhersehen können", erklärte Melzer. Doch trotzdem sehe der Doppelhaushalt nun gar nicht mehr so schlecht aus.

Kommunen nicht kaputt sparen

»Ich gehe davon aus, dass wir unseren Haushalt genehmigt bekommen«, zeigte sich Bürgermeister Stefan Wörner positiv. Doch trotzdem dürfe man sich nicht darauf ausruhen: »Die Zeiten sind aktuell herausfordernd.« Die Kommunen dürften nicht kaputt gespart werden. »Ein 'weiter so' darf es nicht geben.« Es brauche strukturelle Veränderungen auf Bundes- und Landesebene. »Wir brauchen mehr als nur Geld, es bedarf einer mutigen Reform«, betonte Wörner. Er sei aber guter Dinge, dass Pfullingen diese schwierigen Zeiten meistern könne: »Wir haben ein großes Potenzial im Gemeindewesen, um Krisen zu meistern.«

»Die Erstellung des aktuellen Haushaltsplans war ganz bestimmt nicht einfach«, merkte Timo Plankenhorn (CDU) an. Er sprach davon, dass eine stetig wachsende Bürokratie Prozesse lähme, Standards in »klimatisierten Büros« in der Landeshauptstadt erdacht würden, »die uns hier vor Ort aber das Leben schwer machen«. Mit Mut zur Lücke sei der Doppelhaushalt aufgestellt worden. Dennoch müsse man nach vorn schauen: »Wir müssen gerade zukünftig weiterhin jeden Euro mehrfach umdrehen, bevor wir ihn ausgeben.« Die CDU-Fraktion sehe, wenn sie in die Zukunft blicke, einige große Projekte am Horizont, doch mit Blick auf den Schuldenstand werde klar, »dass wir uns inzwischen auf dünnerem Eis bewegen«.

Leistungskürzungen sind keine Option

Nun müssten vor allem alle Beteiligten diszipliniert blieben, damit die Einsparungen nachhaltig wirken könnten, sagte Christine Zössmayr (FWV). Disziplin sie wichtig, um Beschlossenes umzusetzen und Geld einzusparen. Die Alternative seien Leistungskürzungen. Kürzungen, die keiner umsetzen wolle, da sie »das soziale Gefüge und die Lebensqualität in Pfullingen massiv beschädigen«. Das sei keine Option. »Der Haushalt zwingt uns zur Ehrlichkeit«, sagte Zössmayr. »Wir können nicht alles haben, wir können nicht alles bezahlen.« Aber man könne Verantwortung übernehmen, für die Stadt, die Bürger und auch für nachfolgende Generationen. Trotz aller Herausforderungen sei für die FWV-Fraktion das Ziel klar: »Wir investieren in eine lebenswerte, nachhaltige und aktive Stadt Pfullingen.«

Wie alle anderen Fraktionen stimmte auch die UWV-Fraktion geschlossen dem Doppelhaushalt 2026/27 zu. »Nicht, weil wir ihn für perfekt halten, sondern weil er notwendig ist, um die Handlungsfähigkeit Pfullingens zu sichern«, hob ihr Fraktionsvorsitzender Stephan Wörner hervor. Die Stadtverwaltung habe noch nie so gut funktioniert, sie sei aber auch noch nie so teuer gewesen. Die Fraktion ist sich sicher, dass alle Verwaltungsmitglieder einen wichtigen und guten Job machen, fragte aber trotzdem: »Sind alle Stellen wirklich notwendig?« In Sachen Finanzhaushalt wolle die UWV ausdrücklich den Mut zur Investition hervorheben. Wörner nannte einige Beispiele, etwa die Sanierungen im Friedrich-Schiller-Gymnasium und in der Wilhelm-Hauff-Realschule. Pfullingen sei eine starke Stadt. »Aber Stärke zeigt sich nicht nur im Investieren, sondern auch im Maßhalten.«

Sanierungsstau aus den vergangenen Jahren

Auch die GAL-Fraktion bezeichnete die Haushaltslage als sehr angespannt. Da würde auch kein Sondervermögen vom Bund helfen. »Damit sind natürlich nicht alle Probleme gelöst«, betonte Anke Burgemeister und verwies auf den »Sanierungsstau aus den vergangenen Jahren«, wie er beispielsweise am Schlossgebäude zu sehen sei. »In Zeiten knapper Kasse müssen leider alle Leistungen auf den Prüfstand.« Positiv begrüßt die GAL-Fraktion, dass die Einführung der Grundsteuer C geprüft werden soll. Außerdem hofft sie auf ein innerstädtisches Parkraummanagement, das den Verkehr entlasten und so Pfullingen attraktiver machen könnte. Ein Haushalt sei nicht nur ein Zahlenwerk, sagte Burgemeister, »er zeigt vielmehr auch die politischen Zielsetzungen und Schwerpunkte.« Eben diese wolle die Fraktion gemeinsam, fair und klimabewusst setzen, »für eine gute Zukunft unserer Stadt«.

Wachsende Schuldenstände, zunehmende Unzufriedenheit in der Bürgerschaft und ein immer enger werdender finanzieller Handlungsspielraum seien Probleme, die landesweit eine Rolle spielen, sagte Berkay Temelli (SPD). Daher sei es wichtig, klar Position zu beziehen: "Die Ausgaben für Personal, für soziale Leistungen, für Bildung, Kultur und gesellschaftlichen Zusammenhang sind keine verzichtbaren Extras." Man dürfe dort nicht den Rotstift ansetzen. Verantwortungsvolle Haushaltspolitik dürfe nicht Stillstand bedeuten, sondern kluges Abwägen. Immerhin gebe es Positives beim Blick in die Zukunft: Der Bau des neuen Rathauses liege gut im Zeitplan, der Windpark mit zwei Anlagen auf Pfullinger Gemarkung komme. "Eine zukunftsfähige Stadtentwicklung darf nicht immer auf ‚bessere Zeiten‘ verschoben werden – denn dann kommt sie oft gar nicht. (GEA)