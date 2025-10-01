Nach dem Überholen verunglückt: Zwei Verletzte bei Münsingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÜNSINGEN. Zwei nach derzeitigen Erkenntnissen Leichtverletzte und ein Sachschaden von geschätzten 13.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochmorgen auf der B465 an der Abzweigung der Straße Heuhof ereignet hat. Eine 62-Jährige war gegen 8.40 Uhr mit ihrem Opel Meriva auf der Bundesstraße von Münsingen kommend in Richtung Ehingen unterwegs.

Auf Höhe der Abzweigung der Straße Heuhof überholte sie trotz durchgezogener Linie einen Dacia Sandero, dessen 57-jährige Fahrerin ebenfalls das Verkehrszeichen ignoriert hatte und über die Linie hinweg verkehrswidrig nach links in die Straße Heuhof abbiegen wollte. Bei der nachfolgenden Kollision wurden beide Autos durch die Wucht des Aufpralls in den angrenzenden Grünstreifen abgewiesen, wo sie zum Stehen kam.

Die Fahrerinnen mussten nachfolgend vom Rettungsdienst zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Beide Autos waren nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass sie von Abschleppdiensten geborgen werden mussten. (pol)