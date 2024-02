Nach Überfall auf Supermarkt: Polizeihubschrauber über Bad Urach

Bitte aktivieren Sie Javascript

BAD URACH. Ein Supermarkt in der Münsinger Straße in Bad Urach ist am Donnerstagabend kurz vor Ladenschluss überfallen worden. Ein bislang unbekannter, maskierter Täter betrat kurz vor Ladenschluss um 20 Uhr den Lebensmittelmarkt und begab sich zu der Kassiererin. Diese bedrohte er verbal und erbeutete Geld unter anderem aus der Kasse. Anschließend rannte der Mann aus dem Laden und flüchtete zu Fuß in unbekannte Richtung.

Polizei sucht Zeugen

Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagen und einem Polizeihubschrauber verlief erfolglos. Von dem Täter liegt folgende Beschreibung vor: Der Mann ist etwa 1,80 Meter groß und schlank. Zur Tatzeit trug er eine dunkle Steppjacke, eine graue Hose und dunkle Schuhe. Zudem hatte der Räuber eine hellgraue Mütze auf und einen dunklen Rucksack dabei. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen noch am Abend vor Ort übernommen.

Sachdienliche Hinweise werden unter Telefon 07121/942-3333 erbeten. Es werden insbesondere Zeugen gesucht, die am Donnerstagabend verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Münsinger Straße und des Lebensmittelladens gemacht haben oder Hinweise zur Identität des Gesuchten geben können. (pol)