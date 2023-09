Mutmaßlicher Rauschgifthändler kommt in Tübingen in Haft

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Unter anderem wegen des dringenden Verdachts des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringen Mengen ermitteln die Staatsanwaltschaft Tübingen und die Rauschgiftermittlungsgruppe der Kriminalpolizei in Reutlingen gegen einen 26-Jährigen, der am Dienstag im Rahmen einer Fahrzeug- und Personenkontrolle in Reutlingen festgenommen werden konnte. Der Tatverdächtige befindet sich zwischenzeitlich in Untersuchungshaft.

Am Dienstagabend wurden der Polizei zunächst Streitigkeiten in der Albstraße mitgeteilt. Die Beteiligten hatten sich jedoch bereits vor der polizeilichen Überprüfung mit einem Pkw entfernt. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung stießen Beamte des Polizeireviers Reutlingen auf den polizeibekannten 26-Jährigen und fanden bei diesem etwa 51 Gramm Heroin sowie mutmaßliches Dealergeld in Höhe von rund 600 Euro. Weiterhin hatte der Mann das Fahrzeug mutmaßlich unter Drogeneinfluss und ohne die erforderliche Fahrerlaubnis geführt.

Der Beschuldigte, bei dem es sich um einen rumänischen Staatsangehörigen ohne festen Wohnsitz handelt, wurde am Mittwoch dem Haftrichter beim Amtsgericht Tübingen vorgeführt. Dieser erließ den von der Staatsanwaltschaft Tübingen beantragten Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug. Der Mann wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. (pol)