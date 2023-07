Mutmaßlicher Ladendieb in Metzingen auf frischer Tat festgenommen

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. Wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen, besonders schweren Falls des Diebstahls ermitteln die Staatsanwaltschaft Tübingen und das Polizeirevier Metzingen gegen eine 23 Jahre alte Frau und einen wohl 27-jährigen Mann, die am Samstagnachmittag nach mehreren Ladendiebstählen in der Outlet-City auf frischer Tat festgenommen worden sind. Beide befinden sich zwischenzeitlich in Untersuchungshaft.

Ein Sicherheitsmitarbeiter ertappte das mutmaßliche Diebespaar gegen 17.10 Uhr in einem Laden in der Reutlinger Straße beim Diebstahl von Sonnenbrillen und alarmierte die Polizeibeamten. Diese stellten fest, dass die Tatverdächtigen mehrere neuwertige, mutmaßlich gestohlene Kleidungsstücke übereinander trugen und Utensilien zum Entfernen von Diebstahlssicherungen mit sich führten. Zudem entdeckten sie in einer mitgeführten Tasche und in dem von dem Paar genutzten Fahrzeug weiteres, mutmaßliches Diebesgut, wie Kleidung, Schuhe, Taschen und Parfum. Der Wert der sichergestellten Gegenstände beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 4.000 Euro.

Sowohl die 23 Jahre alte Belgierin als auch ihr Begleiter, bei dem es sich um einen 27-jährigen Algerier handeln dürfte, dessen Identität jedoch noch nicht abschließend geklärt ist, wurden vorläufig festgenommen und am Sonntag der Haftrichterin beim Amtsgericht Reutlingen vorgeführt. Diese erließ die von der Staatsanwaltschaft beantragten Haftbefehle und setzte sie in Vollzug. Beide Beschuldigte wurden anschließend in Justizvollzugsanstalten eingeliefert. Die polizeilichen Ermittlungen zur Herkunft der sichergestellten Ware dauern noch an. (pol)