Mutmaßlicher Ladendieb greift Polizisten in Betzingen an

REUTLINGEN. Unter anderem wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ermittelt der Polizeiposten Reutlingen-West seit Dienstagvormittag gegen einen polizeibekannten 32-Jährigen. Der Tatverdächtige soll zuvor in einem Discounter in der Wannweiler Straße in Betzingen einen Ladendiebstahl begangen haben, teilte die Polizei mit. Als die hinzugerufenen Einsatzkräfte gegen 10.45 Uhr vor Ort eintrafen, ging der Mann unter fortwährenden Beleidigungen auf die Polizeibeamten zu, ergriff einen von ihnen und stieß ihn von sich. Dabei kamen der Beamte sowie der 32-Jährige zu Fall.

Am Boden trat der Beschuldigte um sich und leistete gegen das Anlegen der Handschließen und den Gewahrsam heftig Widerstand. Ein Polizeibeamter erlitt ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen. Er konnte seinen Dienst fortsetzen. Der 32-Jährige sieht nun entsprechenden Strafanzeigen bei der Staatsanwaltschaft entgegen. (pol)