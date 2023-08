Mountainbike-Fahrer bei Sturz in Gomadingen schwer verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

GOMADINGEN. Noch unklar ist die Ursache für einen Sturz eines 49 Jahre alten Mountainbike-Fahrers am Mittwochabend im Gewann Sternberg. Den bisherigen polizeilichen Ermittlungen zufolge war der Radler gegen 20.50 Uhr vom Sternbergturm kommend alleine auf seinem Fahrrad über die dortigen Wiesen in Richtung Sternbergparkplatz unterwegs, wobei er stürzte. Dabei wurde er so schwer verletzt, dass er nach einer Reanimation an der Unfallstelle vom Rettungsdienst zur intensivmedizinischen Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden musste. Das Polizeirevier Münsingen ermittelt. (pol)