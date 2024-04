Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. Ein Motorroller der Marke Piaggio ist in der Nacht zum Mittwoch in der Pfullinger Silcherstraße in Brand geraten. Gegen 0.30 Uhr bemerkten Zeugen laut Polizei das brennende Fahrzeug und verständigten die Feuerwehr. Beim Eintreffen der Rettungskräfte stand das Zweirad bereits in Vollbrand. Ersten Erkenntnissen nach hat ein technischer Defekt das Feuer ausgelöst. Über die Schadenshöhe liegen noch keine Angaben vor. (pol)