Motorradfahrerin bei Unfall mit Auto in Gomaringen schwer verletzt

GOMARINGEN. Schwere Verletzungen hat eine Motorradfahrerin bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend in Gomaringen erlitten. Eine 51-Jährige war gegen 18.10 Uhr mit einem Opel Astra auf der Reutlinger Straße von der Ortsmitte herkommend unterwegs. Beim Einfahren in den Kreisverkehr am Ortsende kam es zur Kollision mit einer 59 Jahre alten Lenkerin eines Kleinkraftrads der Marke Aprilia, die sich bereits im Kreisel befand. Durch den Zusammenstoß mit dem Pkw stürzte die Zweirad-Lenkerin zu Boden und verletzte sich so schwer, dass sie mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht und dort stationär aufgenommen werden musste. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen beträgt rund 3.000 Euro. (pol)