Motorradfahrerin verletzt sich bei Sturz zwischen Dußlingen und Gomaringen schwer

DUSSLINGEN. Nach ersten Erkenntnissen schwere Verletzungen hat eine 47 Jahre alte Bikerin bei einem Verkehrsunfall am Freitagvormittag auf der L230 erlitten. Die Frau befuhr gegen 9.50 Uhr mit einer Suzuki die Landesstraße von Gomaringen in Richtung Dußlingen. Ersten Erkenntnissen nach geriet sie mit ihrer Maschine beim Wiedereinscheren nach dem Überholen einer Fahrzeugkolonne in den Grünstreifen am rechten Straßenrand. In diesem setzte sie ihre Fahrt für über 100 Meter fort und stürzte schließlich zu Boden. Die 47-Jährige wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Ihre Suzuki wurde abgeschleppt. Im Zuge der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten musste die L230 bis etwa 11.20 Uhr gesperrt werden. (pol)