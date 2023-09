Motorradfahrer weicht bei Römerstein stehendem Auto aus und verletzt sich bei Sturz

Bitte aktivieren Sie Javascript

RÖMERSTEIN. Ein Verkehrsunfall mit Personenschaden hat sich am Mittwochnachmittag bei Römerstein ereignet, berichtet die Polizei. Kurz nach 16 Uhr war eine 62 Jahre alte Frau mit einem VW Caddy auf einem landwirtschaftlichen Weg von Zainingen herkommend zur B465 unterwegs und wollte dort durch eine Lücke im sich in Richtung B28 stauenden Verkehr auf die Fahrspur nach Donnstetten einfahren. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge erkannte sie dabei einen aus Richtung B28 kommenden, 58-jährigen Motorradfahrer und bremste bis zum Stillstand ab.

Der Biker wich aufgrund des offenbar auf seinem Fahrstreifen stehenden Pkw nach rechts in den Grünstreifen aus und kam dort zu Fall. Zu einer Kollision mit dem Auto war es nicht gekommen. Der 58-Jährige wurde ersten Erkenntnissen zufolge leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik. Die Beifahrerin im VW erlitt einen Schock und wurde vor Ort vom Rettungsdienst versorgt. An der Honda dürfte ein Schaden in Höhe von circa 3.000 Euro entstanden sein. (pol)