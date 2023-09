Motorradfahrer verletzt sich bei Unfall in Mössingen schwer

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÖSSINGEN. Am Freitagmittag um 14:45 Uhr befuhr ein 28-jähriger Motorradfahrer die Lange Straße in Mössingen, berichtet die Polizei. An der Einmündung zur Wilhelmstraße übersah dieser eine von rechts kommende Pkw-Lenkerin und streifte diese im Frontbereich. Aufgrund der Berührung stürzte der Motorradfahrer und rutschte noch ca. 10 Meter auf der Fahrbahn. Hierbei verletzte sich der Motorradfahrer schwer und musste in der Folge in eine Klinik verbracht werden. Am Motorrad entstand ein Sachschaden in Höhe von 3.000 Euro. Im Rahmen der Unfallaufnahme musste der Einmündungsbereich aufgrund auslaufender Betriebsstoffe gesperrt und von der Feuerwehr gereinigt werden. (pol)