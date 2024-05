Motorradfahrer stürzt in Unterjesingen und verletzt sich schwer

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN-UNTERJESINGEN. Mit schweren Verletzungen ist der Fahrer eines Motorrads der Marke Stark am Mittwochnachmittag vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht worden. Der 37-Jährige fuhr gegen 17.30 Uhr auf der Jesinger Hauptstraße und bog im weiteren Verlauf in eine Hofeinfahrt eines Privatgrundstücks ein. Dabei verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Motorrad, prallte gegen einen erhöhten Bordstein und wurde abgeworfen.

Der 37-Jährige, welcher einen Schutzhelm trug, rutschte mit seinem Kopf gegen den Stahlpfosten eines Carports. Das Kraftrad fuhr führerlos weiter und prallte gegen einen geparkten Peugeot 207, woraufhin es durch die Luft schleuderte und letztlich noch mit einem geparkten VW Multivan kollidierte. An dem nicht mehr fahrbereiten Krad entstand ein Schaden in Höhe von 7.000 Euro, es musste abgeschleppt werden. An dem Peugeot und dem VW entstand jeweils Schaden in Höhe von etwa 7.000 und 6.000 Euro. (pol)