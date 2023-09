Motorradfahrer stürzt in Pfullingen nach Kollision mit VW-Transporter

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. Leichte Verletzungen hat ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Freitagabend in der Marktstraße erlitten. Der 25-Jährige befuhr gegen 18.50 Uhr mit seiner Suzuki die Markstraße Richtung Stadtmitte und wollte an der Einmündung zur Braikestraße nach links abbiegen. Hierzu musste er verkehrsbedingt anhalten. Ein hinter ihm fahrender 62-jähriger Pkw-Lenker bemerkte dies mutmaßlich zu spät und fuhr mit seinem VW-Transporter auf das wartende Motorrad auf. In Folge der Kollision stürzte der 25-Jährige auf die Fahrbahn. Die Erstversorgung der leichten Verletzungen wurde vom Rettungsdienst übernommen. An der Suzuki entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von circa 3.000 Euro, der Sachschaden am Transporter beträgt circa 500 Euro. (pol)