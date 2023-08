Motorradfahrer stürzt bei Bremsmanöver in Böhringen

Bitte aktivieren Sie Javascript

BÖHRIGEN. Nach einem Verkehrsunfall am Mittwochmittag in Böhringen musste ein 59 Jahre alter Biker vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Ein 37-Jähriger war kurz vor 12.30 Uhr mit einem Linienbus auf der Poststraße unterwegs und wollte nach links in die Albstraße einbiegen. Dabei erkannte er den entgegenkommenden Biker auf seiner Yamaha erst spät und bremste seinen Bus während des Abbiegevorgangs bis zum Stillstand ab. Auch der 59-Jährige führte eine Gefahrenbremsung durch und stürzte dabei zu Boden. Ersten Erkenntnissen zufolge zog er sich schwere Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge war es nicht gekommen. Der entstandene Sachschaden an der Yamaha wird auf rund 1.500 Euro geschätzt.