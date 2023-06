Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. Verletzungen bislang unbekannten Ausmaßes hat ein Motorradfahrer beim Sturz von seiner Maschine am Dienstagabend in der Stuhlsteige erlitten. Der 24-Jährige war gegen 21 Uhr mit einer Kawasaki auf der L382 von Pfullingen in Richtung Genkingen unterwegs. In einer scharfen Linkskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte zu Boden. Der Rettungsdienst kümmerte sich um den Verletzten und brachte ihn mit einem Rettungswagen zur medizinischen Versorgung in eine Klinik. (pol)