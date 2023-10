Motorradfahrer stürzt über Leitplanken und verletzt sich schwer auf Höhe Gossenzungen

Bitte aktivieren Sie Javascript

HAYINGEN. Schwere Verletzungen hat ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Sonntagvormittag auf der L 245 erlitten. Gegen 10 Uhr befuhr der 60-Jährige mit einer Yamaha die Landesstraße von Zwiefalten herkommend in Richtung Wimsen. In einer Rechtskurve auf Höhe Gossenzungen verlor er bei einem Bremsmanöver die Kontrolle über die Maschine und kollidierte mit den linken Leitplanken. Während das Motorrad abgewiesen wurde, stürzte der Mann über die Leitplanken hinweg und blieb an einem Hang unterhalb der Straße liegen. Mit einem Rettungshubschrauber musste der Schwerverletzte nachfolgend in eine Klinik eingeliefert werden. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf circa 2.000 Euro. (pol)