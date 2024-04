Motorradfahrer wird bei Hayingen von eigenem Gefährt schwer verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

HAYINGEN. Ein Fahrfehler dürfte der Polizei zufolge die Ursache für einen schweren Motorradunfall gewesen sein, der sich am Sonntagvormittag bei Indelhausen ereignet hat. Ein 35-Jähriger war mit einer 30 Jahre alten Mitfahrerin gegen 11.40 Uhr auf seiner 600er Yamaha als Teil einer Vierergruppe auf der Kreisstraße in Richtung L 249 unterwegs. In einer leicht abschüssigen, langgezogenen und übersichtlichen Rechtskurve kam er infolge eines Fahrfehlers ohne Beteiligung anderer nach rechts von der Fahrbahn ab und in den angrenzenden Acker. In der Folge überschlug sich das Motorrad, wobei Fahrer und Sozia abgeworfen wurden.

Nachfolgend wurde Fahrer von seinem Motorrad so unglücklich getroffen, dass er trotz der Schutzausrüstung so schwer verletzt wurde, dass er nach notärztlicher Erstversorgung an der Unfallstelle mit dem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen werden musste. Auch seine Sozia erlitt schwere Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 2.500 Euro geschätzt. (pol)