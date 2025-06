Motorradfahrer kommt bei Lichtenstein von der Fahrbahn ab

Bitte aktivieren Sie Javascript

LICHTENSTEIN. Mit nach derzeitigen Erkenntnissen leichten Verletzungen musste ein 45 Jahre alter Motorradfahrer nach einem Sturz auf der K6732 vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Der Biker war gegen 13.20 Uhr mit seiner Honda auf der Kreisstraße bergaufwärts in Richtung Schloss Lichtenstein unterwegs, als er ohne Beteiligung anderer von der Fahrbahn abkam und in den Straßengraben rutschte. Der Sachschaden an seinem Motorrad, das fahrbereit blieb, wird auf rund 1.000 Euro geschätzt. (pol)