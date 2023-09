Motorradfahrer kommt bei Römerstein von Straße ab - Bike stürzt Böschung hinunter

Bitte aktivieren Sie Javascript

RÖMERSTEIN. Zu hohe Geschwindigkeit könnte den polizeilichen Ermittlungen zufolge die Ursache für einen Verkehrsunfall gewesen sein, der sich am Montagabend auf der L252 bei Römerstein ereignet hat. Das berichtet die Polizei. Ein 26-Jähriger fuhr gegen 23 Uhr mit seiner Kawasaki in Richtung Böhringen, kam in einer Rechtskurve zunächst auf die Gegenfahrspur, stürzte und kam im Anschluss im dortigen Grünstreifen zum Liegen. Sein Motorrad wurde eine angrenzende Böschung hinabgeschleudert, wodurch Sachschaden in Höhe von circa 7.000 Euro entstand. Es war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Mit einem Rettungswagen wurde der Leichtverletzte anschließend zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik gebracht. (pol)