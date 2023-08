Motorradfahrer kommt bei Bad Urach in Gegenverkehr - 10.000 Euro Schaden

Bitte aktivieren Sie Javascript

BAD URACH. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge leicht verletzt wurde ein 32 Jahre alter Motorradfahrer, der am Sonntagabend auf der L245 zwischen den Stadtteilen Hengen und Seeburg einen Verkehrsunfall verursacht hat. Der Biker war gegen 20.20 Uhr mit seiner Yamaha auf der Landesstraße in Richtung Seeburg unterwegs. Weil er auf der regennassen Fahrbahn zu schnell fuhr, verlor er in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte, wobei sein Motorrad getrennt vom Fahrer auf die Gegenfahrbahn schlitterte.

Dort krachte die Yamaha gegen den entgegenkommenden Volvo eines 35-Jährigen, der den Sturz wahrgenommen und seinen Wagen schon nahezu bis zum Stillstand abgebremst hatte. Ein Rettungswagen brachte den Motorradfahrer nachfolgend zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Zur Beseitigung ausgelaufener Betriebsstoffe war die Feuerwehr im Einsatz. Der entstandene Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf insgesamt etwa 10.000 Euro geschätzt. (pol)