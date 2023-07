Motorradfahrer bei Unfall in der Nähe von Römerstein schwer verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

RÖMERSTEIN. Am Freitag ist es auf der Landesstraße 252 zu einem Verkehrsunfall gekommen. Um 16.45 Uhr fuhr eine 55 -jährige Autofahrerin mit ihrem VW-Golf von Böhringen in Richtung Donnstetten. Etwa 500 Meter nach der Ortsausfahrt von Böhringen bog sie nach links in einen Feldweg ab und übersah hierbei einen entgegenkommenden 57-Jährigen mit seinem Motorrad der Marke KTM. In der Folge kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge und der Motorradfahrer kam schließlich zu Fall.

Er wurde vom Rettungsdienst mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden beläuft sich auf circa 15.000 Euro. Zur Fahrbahnreinigung und Beschilderung war die Feuerwehr Römerstein ebenfalls zur Unfallstelle ausgerückt. (pol)