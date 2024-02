Motorradfahrer bei Unfall auf B28 verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Ein Motorradfahrer hat bei einem Verkehrsunfall am Freitagmittag so schwere Verletzungen erlitten, dass er mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden musste. Der 53-Jährige war gegen 13.30 Uhr mit einer Honda auf der B28 von Metzingen herkommend unterwegs. Am Ortsbeginn von Bad Urach bemerkte er vermutlich aufgrund einer kurzen Unachtsamkeit zu spät, dass sich der Verkehr vor ihm staute. Er prallte mit seiner Maschine ins Heck des Nissan einer 51 Jahre alten Frau. Sein Motorrad war im Anschluss nicht mehr fahrbereit. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen beläuft sich auf rund 3.000 Euro. (pol)