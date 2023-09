Motorradfahrer überfährt Leitpfosten und stürzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

RÖMERSTEIN. Schwere Verletzungen hat ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Sonntagvormittag erlitten. Kurz vor 10.30 Uhr befuhr der 53-jährige Biker die L 252 von Böhringen herkommend in Richtung Donnstetten und überholte auf einem geraden Straßenabschnitt mehrere Fahrzeuge. Vor einer folgenden Linkskurve scherte der Mann aufgrund von Gegenverkehr nach dem Überholen wieder nach rechts ein und geriet mit seiner Honda dabei in den Grünstreifen. Dort überfuhr er einen Leitpfosten und stürzte zu Boden. Zu einer Kollision mit dem Gegenverkehr oder den überholten Autos war es nicht gekommen. Vom Rettungsdienst wurde der 53-Jährige in eine Klinik eingeliefert. Seine Maschine, an der sich der Schaden auf circa 1.000 Euro belaufen dürfte, wurde abgeschleppt. (pol)