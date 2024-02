Motocross-Maschinen in Trochtelfingen im Wert von 15.000 Euro gestohlen

Bitte aktivieren Sie Javascript

TROCHTELFINGEN. Zwei nicht für den Straßenverkehr zugelassene Motocross-Maschinen in einem Gesamtwert von knapp 15.000 Euro haben Unbekannte in der Nacht von Sonntag auf Montag in der Straße Untere Mühle gestohlen. Zwischen 21 Uhr und 7.15 Uhr verschafften sich die Diebe gewaltsam Zugang zu einem Nebenraum des Gebäudes und ließen dort die Motorräder der Marken Yamaha YZ 125 und Yamaha YZ 250 mitgehen.

Derzeitigen Ermittlungen zufolge dürften die beiden Kräder über eine angrenzende Wiese auf einen in der Nähe vorbeilaufenden Radweg und nachfolgend in Richtung Mägerkingen geschoben worden sein, bevor sie möglicherweise auf einen Anhänger aufgeladen wurden. Zeugen, die im genannten Zeitraum dort verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sonst Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Alb unter der Telefonnummer 07129/928620 zu melden. (pol)