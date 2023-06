Mit Schreckschuss-Waffe in Sickenhausen geschossen

Bitte aktivieren Sie Javascript

SICKENHAUSEN. Zu einem Einsatz mehrerer Streifenbesatzungen kam es am Samstagmorgen gegen 3.00 Uhr im Bereich der Nibelungenstraße, nachdem über Notruf Streitigkeiten und Schüsse im Bereich des Vorplatzes der dortigen Bank mitgeteilt worden waren. Der 22-jährige Geschädigte war fußläufig von den Sportanlagen auf dem Weg in die Nibelungenstraße. Hier sollte er von seiner Freundin abgeholt werden, als er durch eine männliche Person aus einer Personengruppe heraus angesprochen wurde. Im weiteren Verlauf entwickelte sich ein Streit zwischen den Parteien, wobei der 22-Jährige aus der Gruppe heraus von mehreren unbekannten Tätern angegriffen und geschlagen wurde. Ferner wurde der junge Mann auch mit einer vermeintlichen Schreckschusswaffe bedroht, mit welcher auch mehrfach in die Luft geschossen wurde. Die Tätergruppe war beim Eintreffen der Polizei bereits geflüchtet. Bei der Absuche der Tatörtlichkeit konnte lediglich noch eine Patrone einer Schreckschusswaffe aufgefunden werden. Eine medizinische Behandlung des jungen Mannes vor Ort war nicht notwendig. Die polizeilichen Ermittlungen hat der Polizeiposten Reutlingen-West übernommen. (pol)