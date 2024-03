Mit mehr als zwei Promille in Eningen unterwegs

Bitte aktivieren Sie Javascript

ENINGEN. Überhöhte Geschwindigkeit und der Einfluss von Alkohol dürften den derzeitigen Ermittlungen zufolge die Ursachen für einen Verkehrsunfall gewesen sein, der sich am Donnerstagabend in der Grabenstraße ereignet hat. Gegen 22.45 Uhr befuhr ein 27-Jähriger mit seinem Audi A4 die Tommentalstraße und wollte an der Einmündung nach rechts in die Grabenstraße einbiegen. Dabei musste er aufgrund geparkter Fahrzeuge auf die Gegenfahrspur ausweichen.

Weil er zudem zu schnell unterwegs war, konnte er nicht mehr rechtzeitig bremsen um einem entgegenkommend und bevorrechtigten Skoda Octavia das Passieren zu ermöglichen. Um eine Frontalkollision zu vermeiden, wich der 61-jährige Skoda-Fahrer nach rechts auf den Gehweg aus. Dabei wurde er von dem Audi touchiert, der ungebremst weiter auf der Grabenstraße fuhr und zunächst gegen einen geparkten Jaguar F-Pace krachte, bevor seine Fahrt an einer Grundstücksmauer endete. Verletzt wurde niemand. Bei der Unfallaufnahme konnte deutlicher Alkoholgeruch bei dem 27-Jährigen festgestellt werden.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab ein vorläufiges Ergebnis von mehr als zwei Promille, weshalb eine Blutentnahme angeordnet und sein Führerschein noch an Ort und Stelle beschlagnahmt wurde. Der Audi sowie der Jaguar waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Sachschäden an den drei Fahrzeugen werden auf insgesamt etwa 31.000 Euro geschätzt. Ob an der Grundstücksmauer ein Schaden entstanden ist, wird noch geprüft. (fs)