Mit fast zwei Promille auf E-Scooter in Mössingen verunglückt

MÖSSINGEN. Nur leichte Verletzungen hat ein 45-Jähriger erlitten, der am Sonntagmorgen mit einem E-Scooter in Mössingen-Belsen verunglückt ist. Der Mann war kurz nach acht Uhr mit seinem Elektrofahrzeug auf der Mössinger Straße in Richtung Geißhäuserstraße unterwegs, wo er alleinbeteiligt stürzte.

Die verständigten Polizeibeamten stellten bei der Unfallaufnahme deutliche Hinweise auf eine Alkoholisierung bei dem 45-Jährigen fest. Ein Vortest ergab einen Wert von knapp zwei Promille. Weiter ergaben sich ein Verdacht auf den Konsum von berauschenden Mitteln.

Die Beamten stellten zudem fest, dass möglicherweise an dem E-Scooter unerlaubte technische Veränderungen vorgenommen worden waren. Der Mann musste eine Blutprobe abgeben. Zur Behandlung seiner Verletzungen wurde er in eine Klinik gebracht. (pol)