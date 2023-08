Mit dem Gegenverkehr in Pfullingen kollidiert - Schwer verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. Schwer verletzt wurde ein 66 Jahre alter Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall in Pfullingen, der sich am Mittwochvormittag auf der Stuhlsteige ereignet hat.

Der Biker war gegen 11.45 Uhr mit seiner Moto Guzzi auf der L382 von Sonnenbühl in Richtung Pfullingen unterwegs und wollte ein vorausfahrendes Fahrzeug überholen. Beim Ausscheren kam es zur Kollision mit dem Seitenspiegel eines entgegenkommenden Citroen C3 eines 82-Jährigen. Der 66-Jährige verlor daraufhin die Kontrolle über seine Maschine und stürzte. Dabei wurde er so schwer verletzt, dass er nach notärztlicher Erstversorgung an der Unfallstelle vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden musste. Seine Moto Guzzi wurde nachfolgend von einem Abschleppdienst geborgen. Der entstandene Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf insgesamt 7.500 Euro geschätzt. Zur Unterstützung der

Rettungs- und Bergungsmaßnahmen war die Feuerwehr im Einsatz. Die Stuhlsteige musste bis etwa 13 Uhr komplett gesperrt werden. (pol)