Mit 2,0 Promille: Betrunkener baut Unfall in Pfullingen

PFULLINEGN. Erheblicher Sachschaden und den Verlust des Führerscheins sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalles, der sich in den frühen Samstagmorgenstunden ereignet hat. Kurz nach 2 Uhr befuhr ein 26-jähriger Mann mit seinem VW Passat die Leonhardstraße in Richtung Sandwiesenstraße. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit und des vorausgegangenen Alkoholkonsums verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen ordnungsgemäß geparkten Skoda Fabia.

Der Mann blieb dabei unverletzt. Der Aufprall war dagegen so heftig, dass an beiden Fahrzeugen ein Gesamtsachschaden von rund 10.000 Euro entstanden ist. Die Feuerwehr musste ausrücken, da an den Pkw Betriebsstoffe ausgelaufen waren. Die anschließende Alkoholüberprüfung ergab bei dem jungen Mann einen Wert von deutlich über 2 Promille. (pol)