Minderjähriger in Reutlingen mit Pfefferspray attackiert

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt das Polizeirevier Reutlingen nach einem Vorfall am Dienstagnachmittag in der Carl-Diem-Straße. Nach aktuellem Kenntnisstand sprühte dort gegen 14.20 Uhr ein Unbekannter einem Minderjährigen aus noch nicht bekannten Gründen Pfefferspray ins Gesicht, wodurch dieser verletzt wurde. Der Minderjährige wurde im Anschluss vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der Täter konnte im Rahmen der polizeilichen Fahndungsmaßnahmen nicht mehr angetroffen werden. Die Ermittlungen zum Ablauf und den Hintergründen dauern an. (pol)