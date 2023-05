Metzingen: Auto stößt bei Überholmanöver mit Gegenverkehr zusammen

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. Zu einem Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen ist es am Mittwochabend gegen 21.30 Uhr auf der L210 zwischen Metzingen und Kohlberg gekommen. Das berichtet die Polizei. Nach derzeitigem Stand wollte eine 29-jährige Opel-Fahrerin einen vorausfahrenden VW Touran überholen, der von einem 34-Jährigen gelenkt wurde. Hierbei übersah sie den ordnungsgemäß entgegenkommenden Mercedes, in welchem eine 27-jährige Frau am Steuer saß. Es kam zur Kollision der Fahrzeuge im Begegnungsverkehr, wobei auch der VW Touran beschädigt wurde.

Beide Fahrzeugführerinnen wurden leicht verletzt. Nach erfolgter Erstversorgung durch den Rettungsdienst, der mit zwei Fahrzeugen und einem Notarzt vor Ort war, wurden beide Frauen in eine Klinik gebracht, welche sie zwischenzeitlich jedoch wieder verlassen konnten. Da zunächst ein Unfall unbekannten Ausmaßes mitgeteilt wurde, war auch die Feuerwehr Metzingen mit drei Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften vor Ort.

Der entstandene Gesamtschaden an allen drei Fahrzeugen beläuft sich auf ca. 19.000 Euro. Der Opel und der Mercedes waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten durch Abschleppdienste versorgt werden. Während der Unfallaufnahme, die von Spezialisten der Verkehrspolizei Tübingen übernommen wurde, war die Fahrbahn in beide Richtungen bis 0 Uhr gesperrt. (pol)