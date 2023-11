Mehrere Wohnungseinbrüche im Landkreis Reutlingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Bislang Unbekannte sind im Zeitraum zwischen Donnerstag, 13.30 Uhr, und Montag, 14.45 Uhr, in eine Einliegerwohnung in der Straße Beim Käpelle in Steinhilben eingebrochen. Das berichtet die Polizei. Wie bislang bekannt, drangen die Täter gewaltsam über ein Fenster in die Wohnung ein und durchsuchten dort sämtliche Schränke und Schubladen. Nach ersten Erkenntnissen zogen sie ohne Beute von dannen. Der Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Der Polizeiposten Alb hat mit Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die in den vergangenen Tagen in Steinhilben verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder verdächtige Personen gesehen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07129928620 zu melden.

In ein Einfamilienhaus in der Albert-Schweitzer-Straße in Riederich sind Unbekannte am Montag zwischen 11.30 Uhr und 18.30 Uhr eingebrochen, teilt die Polizei mit. Nachdem sich die Eindringlinge über eine Tür gewaltsam Zugang in das Gebäude verschafft hatten, wurde ein Zimmer nach Stehlenswertem durchwühlt. Ob etwas gestohlen wurde wie auch die Höhe des entstandenen Sachschadens ist aktuell noch nicht bekannt. Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei unterstützen das Polizeirevier Metzingen, das die Ermittlungen aufgenommen hat.

Ein Wohnhaus in der Bodembaumgasse in Grabenstetten ist laut Polizei am Montag das Ziel von Einbrechern geworden. Die bislang Unbekannten drangen zwischen sieben Uhr und etwa 18.15 Uhr über ein Fenster gewaltsam in das Einfamilienhaus ein und durchwühlten sämtliche Räume nach möglichem Diebesgut. Ob etwas entwendet wurde und wie hoch der Sachschaden ist, ist aktuell noch nicht bekannt. Der Polizeiposten Bad Urach hat mit Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (pol)